Помогите решить 306 упражнения
Математика
Помогите решить 306 упражнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-39-(-з)=0 -39+з=0 з=39 -(з)-2.22=0 з-2.22=0 з=2.22 -(-з)+100=0 з+100=0 з=-100 -555+(-з)=0 -555-з=0 -з=555 з=-555
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