Напишите пожалуйста небольшой рассказ о И. Гуттенберге.

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Культура Возрождения поставила человека в центр мироздания, открыла ценность и красоту земной жизни. Это способствовало формированию вкуса к познанию нового. «Время купцов» (Ж. Ле Гофф) создало общественную потребность в открытой информации. Росло число городов, крупнейшие становились торговыми и коммуникационными центрами. Купцы привозили новости, легенды, рассказы об увиденном и пережитом в далеких и экзотических краях. Географические открытия расширили умственный кругозор европейцев, стимулировали интерес к тому, что происходило за пределами их привычного и узкого мира повседневности. Важнейшим фактором развития новых коммуникационных технологий стали драматические события – Реформация и порожденные ею многочисленные религиозные конфликты. В 1517 году в Виттенберге местный священник Мартин Лютер (1483-1546) прибил к воротам собора тезисы, в которых обличал практику продажи церковью индульгенций. Это событие принято считать отправной точкой Реформации, великого перелома в европейской культуре, в расколе Христианской Церкви на Католическую и Протестантскую. Одним из самых трагических событий эпохи стала Варфоломеевская ночь. Устроенная накануне праздника святого Варфоломея 24 августа 1572 года массовая резня французских протестантов (гугенотов). Драматизм эпохи сказывался в потоке новостей большого социального значения. В этом смысле Реформация была важным фактором зарождения периодической печати. Потребность в новостях должны были удовлетворять рукописные листки новостей, появившиеся в XV веке и ставшие прообразом газеты. Изобретение печатного станка не было чем-то спонтанным, возникшим в результате неожиданного прозрения изобретателя. Есть свидетельства о первых опытах книгопечатания в Китае, но реально отпечатанных книг не осталось. На основании этого факта изобретателем книгопечатания в настоящее время большинство исследователей считают Иоганна Гуттенберга. Одним из факторов содействовавших возникновению книгопечатания была бумага, изобретенная также в Китае. В Европе бумажное производство было основано арабами в XI-XII веках в завоеванной им Испании. Первая германская бумажная мельница была основана около 1320 года на родине Гуттенберга в городе Майнц. Заслуга этого человека заключается в том, что он соединил разные технологии и создал совершенную для того времени технологию изготовления книг. Гуттенберг разработал способ изготовления печатной формы путем набора текста из отдельных литер. Он сконструировал приспособление, при помощи которого отливал литеры из сплава свинца с сурьмой, построил ручной печатный станок, на котором производился оттиск набранного текста на бумагу. Он же составил рецепт особой печатной краски.