Некоторое число увеличили в 2 раза, результат уменьшили в 3 раза. Получилось частное 32. Какое это число? Порядок действия покажите схемой

Математика
Некоторое число увеличили в 2 раза, результат уменьшили в 3 раза. Получилось частное 32. Какое это число? Порядок действия покажите схемой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*3=96 96:2=48 Удачки! :)
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