Некоторое число увеличили в 2 раза, результат уменьшили в 3 раза. Получилось частное 32. Какое это число? Порядок действия покажите схемой

Математика

Некоторое число увеличили в 2 раза, результат уменьшили в 3 раза. Получилось частное 32. Какое это число? Порядок действия покажите схемой

Автор: Гость