Немецкий 2 класс.помогите пожайлуста

Немецкий язык
Немецкий 2 класс.помогите пожайлуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pixi steht Pixi springt Pixi kommt Pixi sitzt Pixi geht Не совсем понимаю нижнее задание, но если нужно просто глаголы из головы, тогда так: Sabine tanzt gern Sabine singt gern Sven baut gern Sven spielt sehr gern
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