Объедающие - морфологический разбор СРОЧНОООО
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Объедающие - морфологический разбор СРОЧНОООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объедающие - какие? что делающие? - причастие н.ф - объедающий пост пр .- несов вид ,невозвр ,перех .,действительное непост призн .- в прош .вр .во мн .ч.,в им .п (но нужен бы контекст) синт роль - определение
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