Объясните орфограмму в слове прИвыкать

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Объясните орфограмму в слове прИвыкать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привыкать.Ударение падает на гласную а Безударная гласная и .Это слово нужно запомнить.
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