Объясните орфограмму в слове прИвыкать
Русский язык
Объясните орфограмму в слове прИвыкать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привыкать.Ударение падает на гласную а Безударная гласная и .Это слово нужно запомнить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды у которой апофема р??вна стороне основания равна 54см определите сторону основания пира...
География
Скольлько ч потребуется чтобы обойти всю землю если двигаться со скоростью 4 км в ??ас а сколько дней если идти 10 часов в день