Оооочень срочно, помогите!!! (40 баллов) в правильной треугольной призме все ребра ??авны а, используя векторы найдите :1) угол между А1В И АС; 2) расстояние между серединами АВ И В1С
Геометрия
Оооочень срочно, помогите!!! (40 баллов) в правильной треугольной призме все ребра ??авны а, используя векторы найдите :1) угол между А1В И АС; 2) расстояние между серединами АВ И В1С
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