Оооочень срочно, помогите!!! (40 баллов) в правильной треугольной призме все ребра ??авны а, используя векторы найдите :1) угол между А1В И АС; 2) расстояние между серединами АВ И В1С

Геометрия

Оооочень срочно, помогите!!! (40 баллов) в правильной треугольной призме все ребра ??авны а, используя векторы найдите :1) угол между А1В И АС; 2) расстояние между серединами АВ И В1С

Автор: Гость