Опиши царя Вавилона Хаммурапи

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Древний правитель, чье имя узнают взрослые и дети сквозь пелену столетий, все еще остается интересным персонажем для изучения и черпания знаний — это царь Хаммурапи. Хаммурапи мудрый правитель — именно так говорили во все времена, как на родине царя, так и сегодня. Вклад этого государственного деятеля, в развитие своей страны, действительно безграничен, поэтому характеристика царя Хаммурапи, его биография и подвиги станут основой этой статьи.Хаммурапи — самый известный правитель древней Месопотамии. Известность к царю пришла благодаря активной деятельности по объединению Месопотамии и придуманному Кодексу законов. Правосудие, в понимании царя Хаммурапи, было важнейшим этапом построения государства, а исполнение всех правил — основа спокойной жизни гражданПоявился царь Хаммурапи, в древней Месопотамии, на рубеже III-II тыс. до н.э, как воинственный полководец одного из племен амореев. Вторжение амореев, на территорию Месопотамии, привело к гибели существующих там Царств: Шумера и Аккада. Разбитая территория Месопотамии стала ареной боя для многих небольших княжеств. Именно в это время, яхрурум — аморейское племя, удачно отвоевывает у конкурентов царство Иссин (его северную часть) где создает отдельное государство со столицей г. Вавилон. Отсюда и начинается история известного царя и здесь есть ответы на два важнейших вопроса: сколько лет правил Хаммурапи и сколько лет назад умер Хаммурапи.Царь Хаммурапи: биография, правление, расширение государстваГоды правления Хаммурапи в Вавилоне — 1792-1750 гг. до н. э.Хаммурапи стал шестым царем I аморейской (вавилонской) династии. Отец Хаммурапи умер рано, когда сын был еще очень молод, но скорая смерть царя ускорила вступление на престол молодого наследника. В статусе наследника престола, молодой Хаммурапи, всегда был возле отца и принимал самое активное участие во всех государственных делах. Он точно знал какие размеры у его государства, какое войско в подчинении и сколько жителей насчитывает его царство. Все эти знания стали прекрасным плацдармом для начала деятельности молодого Хаммурапи. Кроме того, государство отца было одним из самых больших в Месопотамии, военной силе которого завидовали многие.