Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см
Физика
Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: плотность: ρ=m/V; где V=a* b* c=10 см*2 см*0,5 см=10cм³; m=78 u ρ=78 г/10 см³=7,8 г/см³ =7 800 кг/м³. a=1 дм=10 см Ответ:ρ=7 800 кг/м³. b=20 мм =2 см c=0,5 см _____________ ρ=?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1) Задача: Расстояние между двумя городами лошадь может пройти за 10 суток , находяс?? ежедневно по 10 часов , а самолет пролетит это расстояние за...
Другие предметы