Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см

Физика

Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см

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