Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см

Физика
Определите плотность железного бруска массой 78 г, если его длинна 1 дм, ширина 20мм, высота 0,5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:          плотность: ρ=m/V;  где V=a* b* c=10 см*2 см*0,5 см=10cм³;           m=78 u                ρ=78 г/10 см³=7,8 г/см³ =7 800 кг/м³. a=1 дм=10 см             Ответ:ρ=7 800 кг/м³. b=20 мм =2 см c=0,5 см _____________ ρ=?
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