Опредилите потенциальную инергию еловой шишки массой 20г висящей на елке на высот?? 45 м от земли

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По закону сохранения энергии: Ep1+Ek1=Ep(max)=Ek(max) То есть для того, чтобы найти сумму энергий, достаточно найти либо максимальную потенциальную, либо максимальную кинетическую энергию. Проще найти максимальную потенциальную энергию: Ep(max)=mgH=5*20*10=1000 Дж=1кДж