Срочно сочинений про грибы пожалустя???????

Биология
Срочно сочинений про грибы пожалустя???????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды тетя Валя приготовила мне грибы,которые она купила у бабушки в переходе."А как эти грибы называются?-спросила тетя."Вроде опята",-ответила бабушка.Я съел эти грибы и с тех пор мне стали мерещиться розовые кони.Люблю свою тетушку.
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