Срочно сочинений про грибы пожалустя???????

Гость: Гость:

Однажды тетя Валя приготовила мне грибы,которые она купила у бабушки в переходе."А как эти грибы называются?-спросила тетя."Вроде опята",-ответила бабушка.Я съел эти грибы и с тех пор мне стали мерещиться розовые кони.Люблю свою тетушку.