Основная идея балета
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Основная идея балета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О, это по моей части) в балетной школе учусь. Основная идея балета в том, чтобы развлечь людей элегантным танцем. Балет с давних времён один из самых популярных видов танца в России и за рубежом. Балет - искусство театрального танца.
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