Особенности развития детей-шестилеток

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Особенности развития детей-шестилеток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К шести годам значительное развитие получают такие свойства нервных процессов, как сила, подвижность и  уравновешенность. Однако все эти свойства характеризуются неустойчивостью. Процессы возбуждения и торможения легко распространяются на большие участки коры ребенка.
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