В русском языке не существует простого предложения следующей характеристики: 1) Повествовательное, невосклицательное; 2) Вопросительное , восклицательное;; 3) Побудительное, невосклицател 4) Побудительное, вопроситель...

Русский язык
В русском языке не существует простого предложения следующей характеристики: 1) Повествовательное, невосклицательное; 2) Вопросительное , восклицательное;; 3) Побудительное, невосклицател 4) Побудительное, вопросительное.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4, такого нет........ 2
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