Отметь слово в котором звуков меньше чем букв пригорок капель верблюд

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Отметь слово в котором звуков меньше чем букв пригорок капель верблюд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пригорок [ пр'игорак] 8 букв и 8 звуков капель [кап'эл'] 6 букв и 5 звуков верблюд [вирбл'ут] 7 букв и 7 звуков Ответ: капель Надеюсь помогла УДАЧИ!!!;-)
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