Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? по сказке соловей ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Литература
Ответить на вопрос: В чем заключается дивная сила искусства? по сказке соловей ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство - это творческое осмысление окружающего мира талантливым человеком. Плоды этого осмысления принадлежат не только его создателям, а всему человечеству, живущему на планете Земля. Бессмертны прекрасные творения древнегреческих скульпторов и архитекторов, флорентийских мозаичных мастеров, Рафаэля и Микеланджело... Данте, Петрарки, Моцарта, Баха, Чайковского. Дух захватывает, когда стараешься разумом охватить все, сотворенное гениями, сохраненное и продолженное их потомками и последователями. Сейчас невозможно представить себе, что нашу жизнь не сопровождало бы искусство, творчество. Это утопия, которой, к счастью, никогда не суждено воплотиться в жизнь. Где и когда бы ни жил человек, даже на заре своего развития, он пытался осмыслить окружающий его мир, а значит, стремился понять и образно, доходчиво передать полученные знания следующим поколениям. ПОДРОБНЕЕ: http://mirsoch.ru/na-svobodnuyu-temu/576-sochinenie-na-temu-volshebnaya-sila-iskusstva.html
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