Ответьте пожалуйста на 21,22,24,25,29 и 30

Физика
Ответьте пожалуйста на 21,22,24,25,29 и 30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 - масса величина постоянная не изменится, а при уменьшении скорости уменьшится инертность.  Ответ: Б 22.  Объём равный где  плотность железа (кг/м³) справочное значение в система СИ: 1 т = 1000 кг Ответ: В 24.Скорость! - векторная величина. Ответ: Б 25. Масса бруса будет:  Объём = длину × ширину × высоту = 5×3×1 = 15 см³ = 15·10⁻⁶ м³ плотность золота 19 300 кг/м³  Ответ: B 29. Масса человека будет равна:  Ответ: Б 30. Равнодействующая  Ответ: Б
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