Ответьте пожалуйста на 21,22,24,25,29 и 30

Гость: Гость:

21 - масса величина постоянная не изменится, а при уменьшении скорости уменьшится инертность. Ответ: Б 22. Объём равный где плотность железа (кг/м³) справочное значение в система СИ: 1 т = 1000 кг Ответ: В 24.Скорость! - векторная величина. Ответ: Б 25. Масса бруса будет: Объём = длину × ширину × высоту = 5×3×1 = 15 см³ = 15·10⁻⁶ м³ плотность золота 19 300 кг/м³ Ответ: B 29. Масса человека будет равна: Ответ: Б 30. Равнодействующая Ответ: Б