Перечислить виды декоративно прикладного искусства

Музыка
Перечислить виды декоративно прикладного искусства
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Гость:
Живопись, гончарное дело, поделки из дерева, резьба, роспись, вышивка, литье, чеканка.
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