Перечислить виды декоративно прикладного искусства
Музыка
Перечислить виды декоративно прикладного искусства
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Живопись, гончарное дело, поделки из дерева, резьба, роспись, вышивка, литье, чеканка.
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