Периметр параллелограммама 56 см. Одна из его сторон 7 см. Найдите вторую.

Геометрия
Периметр параллелограммама 56 см. Одна из его сторон 7 см. Найдите вторую.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У параллелограмма противоположные стороны равны ⇒ 7+7=14 см 56-14=42 см 42:2=21 см   вторая сторона
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