Почему все так любят делать и украшать лд (личный дневник)?

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Почему все так любят делать и украшать лд (личный дневник)?
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Автор: Гость
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Гость:
Ну туда можно внести капельку своей душы и это успокаивает
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