Рассмотри рисунку Что на них изображение .Ответь на вопросы Кого нашёл мальчик в лесу
Русский язык
Рассмотри рисунку Что на них изображение .Ответь на вопросы Кого нашёл мальчик в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммм.... А где сам рисунок?! Как мы должны его рассмотреть, чтобы ответить кого нашел мальчик?)
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