Помагите.Нужно краткое содержание Страшная ноч!!!!!!Примерно от 7 предлижений и до 10.СМОЖИШ?

Гость: Гость:

Сначала погода была хорошая. Однако потом резко похолодало. Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращался домой. Он шелзаливным лугом по тропинке. Молодой человек порядком замерз. Вокруг было пустынно и мрачно. По случаю Страстной пятницы (пятница последней недели перед Пасхой) дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. Молодой человек «думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой» . Студент подошел к огороду, где старуха по имени Василиса вместе со своей дочерью Лукерьей жгла костер. Иван сказал, что очень холодно. Василиса едва узнала его. Юноша сказал: «Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь! » Затем он вспомнил о Тайной Вечере, когда Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть» . А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня» . Он продолжал рассказывать старухам о том, что было написано в Евангелии. Василиса заплакала. Лукерья молчала. Юноша пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. Было уже темно, он еще сильнее замерз. Казалось, что вернулась зима, а ведь послезавтра Пасха. Погода была явно не весенняя. «…Студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение… » Юноша думал о том, «что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра» . Такие мысли вызвали радость в его душе. И дальше, продолжая свой путь, студент «думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла» . Главный герой рассказа Чехова «Студент» Иван Великопольский очень молод, он полон жизни, ожидания счастья. Жизнь для него прекрасна, будущее героя видится в веселых, ярких красках. Герой размышляет о событиях древности, о людях, живших много веков назад. Юноша постигает связь веков и поколений. Он понимает, что все происходящее когда-то имеет смысл и для современных людей. Иван в тот день осознал, что правда и красота — главное в жизни человека.