Помогите быстро выучить стих парус на понедельник

Гость: Гость:

1 Для того чтобы быстро выучить стих, его следует 2–3 раза прочитать вслух. 2 В процессе чтения лучше действовать методом ассоциаций, мысленно представляя картину, о которой говорится в стихотворении. В голове после этого что-нибудь да должно остаться обязательно. 3 Стихотворение нужно прочитать ещё один раз, но уже в более медленном темпе, стараясь запоминать форму и времена слов. 4 Для того чтобы подключить ещё один вид памяти, нужно переписать стихотворение на бумагу. При этом стоит проговаривать стихотворение вслух. Пропускать этот момент не стоит, так он позволит выучить стих ещё быстрее. 5 Для того чтобы упростить процесс запоминания, можно разбить каждую строфу стихотворения на несколько ещё более мелких частей. 6 Непосредственно заучивать стих нужно только с того листа бумаги, на который он был переписан. Несколько раз прочитайте первую строчку, а потом повторите её вслух, уже не глядя на лист. Затем следует прочитать первую и вторую строчку вместе, после чего повторить их вслух все вместе. Далее следует так поступить с первой, второй и третьей строчками, каждый раз добавляя ещё по одной. Однако учить таким образом целое стихотворение вовсе необязательно. Новый цикл может быть начат с 4–8 строк. 7 Иногда бывает так, что некоторые места в стихотворении никак не поддаются заучиванию. В основном, это происходит на стыке так называемых циклов. Поэтому можно написать на руке шпаргалку со словом, с которого начинается цикл, трудный для запоминания. 8 Данный способ заучивания стихов весьма эффективен и позволяет любому человеку даже безо всякой тренировки выучить несколько страниц текста за 1 час. Однако, если у вас имеется ещё немного времени в запасе, то начните заучивать стих за 2 дня до его сдачи. В первый день данному процессу нужно уделить 20 минут перед сном, а во второй увеличить это время до 1 часа. Ведь ни для кого ни секрет, что ночью человек осмысливает то, что выучил. В итоге стихотворение, заученное таким образом, будет отскакивать как от зубов.