Помогите нужно поставить окончания и составить предложения с некоторыми словами

Қазақ тiлi
Помогите нужно поставить окончания и составить предложения с некоторыми словами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Күзгі, көктемгі,қысқы.таңғы.түскі.жазғы бұлтсыз.сусыз.тамақсыз.билетсіз.көңілсіз.майсыз.пайдасыз Қазақстандық.халықтық.дəстүрлік.ұлттық.концерттік.тəрбиелік.классикалық.мемлекеттік
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте в виде дроби выражение 4x-3y/6x-3y + 2x-y/2x+5y 40 баллов
Ответить
Окружающий мир
Проведи опыт.возьми небольшие кусочки разных продуктов, например :сала, творога, яблока,колбасы, хлеба, сливочного масла
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему взаимопонимание
Ответить
История
Заполните таблицу. Заранее спасибо за помощь
Ответить
Математика
<p>С двух участков собрали b одинаковых мешков картофеля,причем со второго учас??ка собрали в 3 раза больше,чем с первого.Сколько мешков карт...
Ответить