Помогите нужно поставить окончания и составить предложения с некоторыми словами
Қазақ тiлi
Помогите нужно поставить окончания и составить предложения с некоторыми словами
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Күзгі, көктемгі,қысқы.таңғы.түскі.жазғы бұлтсыз.сусыз.тамақсыз.билетсіз.көңілсіз.майсыз.пайдасыз Қазақстандық.халықтық.дəстүрлік.ұлттық.концерттік.тəрбиелік.классикалық.мемлекеттік
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