Помогите плиз Номер 3. Слова нужно поставить в вопросительную и отрицательную фо??му
Английский язык
Помогите плиз Номер 3. Слова нужно поставить в вопросительную и отрицательную фо??му
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(там нужно не в отрц. и вопр. форму поставить, а прошедшем времени написать) 1) was 2) went 3) worked 4) went 5) took 6) enjoyed 7) married 8) wrote 9) made 10) divoced 11) died 12) buried
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