Помогите пожалуйста! Нужен анализ эпизода " Спасение Митраши " ( произведение Клад??вая солнца"
Литература
Помогите пожалуйста! Нужен анализ эпизода " Спасение Митраши " ( произведение Клад??вая солнца"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эпизоде спасения Митраши наиболее ярко звучит главная идея сказки-были "Кладовая солнца" . Это та "правда жизни", которую перешепнул Антипыч Травке. Она заключается" в суровой, вековечной борьбе людей за ЛЮБОВЬ". Именно любовь умершего Антипыча к собаке по сути дела и спасает Митрашу, потому что Травка узнала в мальчике человека, который любил её, кормил и берёг.
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