Помогите, пожалуйста, сделать задание: 1. Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы к тексту ANGEBOT UND NACHFRAGE Kernstück jeder Marktwirtschaft ist das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Zum leichteren Vers...

Помогите, пожалуйста, сделать задание: 1. Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы к тексту ANGEBOT UND NACHFRAGE Kernstück jeder Marktwirtschaft ist das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Zum leichteren Verständnis des gesamten Regelkreises kann man sich durchaus einen Wochenmarkt vorstellen, auf dem sich Verkäufer (Anbieter) und Käufer (Nachfrager) begegnen. Die Käufer schlendern in der Regel, bevor sie an einem Stand ihren Einkauf finden, einmal über den gesamten Markt, um sich zu informieren, was es gibt und wie teuer das Angebotene ist. Sie entscheiden dann danach, was ihnen am besten gefällt bzw. was sie sich leisten können (oder wollen). Allerdings spielen bei der Kaufentscheidung auch andere Faktoren eine Rolle: wie die Qualität der Ware ist, ob der Verkäufer freundlich ist, ob man an dem Stand lange anstehen muß, ob man die gekaufte Ware schön eingepackt hat usw., Die Verkäufer möchten auf dem Markt die von ihnen hergestellten Produkte verkaufen. Je teuerer sie sie verkaufen, um so besser für sie selbst, denn um so größer ist der Gewinn, der ihnen nach Abzug der Kosten bleibt. Allerdings sind ihrem Bestreben, einen möglichst hohen Preis zu erzielen, Grenzen gesetzt: Bieten sie eine Ware zu teuer an, kauft der Kunde sie nicht - weil er nicht kann (zu wenig Geld) oder weil er nicht will. Die Händler machen sich also untereinander Konkurrenz Ответьте на вопросы 1) Wie erfolgt ein Kauf auf einem Wochenmarkt ? 2) Was spielt bei der Kaufentscheidung eine wichtige Rolle? 3) Woran sind die Verkäufer interessiert und welche Grenzen sind ihrem Bestreben, möglichst hohem Preis zu erzielen, gesetzt?

