Помогите пожалуйста срочно сделать 19 номер.

Окружающий мир
Помогите пожалуйста срочно сделать 19 номер.
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Автор: Гость
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Гость:
Сделай опыты и нарисуй
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