Помогите пж) Упражнение 6 тут надо соединить
Қазақ тiлi
Помогите пж) Упражнение 6 тут надо соединить
Ответ(ы):
Гость:
1-2, 2-4, 3-4, 4-1. Каждый вопрос в столбике соответствует номеру ответа в столбике ответов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
В каком направлении двигалась группа туристов, если в полдень Солнце было слева о?? них? Солнце было справа? Солнце светило в глаза?
Математика
На уроке труда девочки сшили занавес для актового зала. Им понадобилось 120м синей ??кани,красной- на 800 дм больше,а жёлтой- на 400дм меньше,чем с...
Биология
Кодон и-рнк имеет последовательность нуклеотидов -а-г-г-у-ц-у-а . антикодон т-рнк , с??ответствующий этому кодону : А) -А-Г-Г-У-Ц-У-А- В)-Т-Ц-Ц...