Помогите решить блиц- турнир: 3 одинаковых пакета молока стоят а руб. Сколько стоят 5 таких пакетов.

Математика
Помогите решить блиц- турнир: 3 одинаковых пакета молока стоят а руб. Сколько стоят 5 таких пакетов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 пакета-а руб, значит 1пакет стоит а:3тогда 5 пакетов стоит   (а:3)*5

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