Помогите решить пожалуйста.(с решениями))
Алгебра
Помогите решить пожалуйста.(с решениями))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A(n)= a1 + (n-1)d а) 21 = -3 + 2 (n-1) 21 = -3 + 2n - 2 21 = -5 +2n 2n -5 = 21 2n = 21 + 5 2n = 26 n = 13. б) a16 = a1 + 2(n-1) 4 = a1 + 2 (16-1) 4 = a1 + 30 a1 + 30 = 4 a1 = - 26 в) а1 = -11. d = a2-a1 = -7 - (-11) = 4. a31 = a1+30d a31 = -11 + 120 a31 = 109
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