Сколько процентов драгоценных камней в территории шахт России?

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Драгоценные камни России известны во всем мире. Множество месторождений являются уникальными по объемам и содержанию. Основной район залегания — центральная и северо-восточная части страны. Наиболее известные и разработанные залежи находятся на Урале, в Ямало-Ненецком округе, Челябинской области (Норильск). Славятся драгоценными камнями Екатеринбург и другие города Свердловской области, район Байкала (Иркутская и Читинская области, Бурятия).Термин «добыча и поиск драгоценных камней» обозначает всю совокупность методов — от традиционных поисков в горных потоках и реках с помощью таза или сита до ультрасовременных технологий и методик, используемых в алмазных шахтах глубоко под землей.