Чем похожи электронная книга и обычная печатная книга

Обществознание
Чем похожи электронная книга и обычная печатная книга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увы, обычная книга нынче - небольшая, но роскошь. Она портится, жумкается и так далее. Электронная книга же гораздо удобнее, ее можно носить с собой, батарейки хватает надолго, да и глаза портятся не намного сильнее, чем от обычной (речь естественно о технологии e-ink (электронные чернила) . Сам имею такую, доволен. Однако, конечно, тактильных ощущений она не дарит. Щупать бумагу, вдыхать легкий бумажный запах - несравненно.. . хоть иногда и не удобно. Если купить электронную книгу с диаметром около 7-9, то она и размером довольно удобна. Также в большинстве книг можно менять шрифт (в обычной книге, увы, нельзя, приходится напрягаться, читая мелкий шрифт).
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