Помогите сделать цепочку уравнений Na2O2 - H2O2 -I2

Химия
Помогите сделать цепочку уравнений Na2O2 - H2O2 -I2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O2 + 2HCl ---> 2NaCl + H2O2 H2O2 + 2HI ---> I2 + 2H2O
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