Поведение пассажиров в общественных местах. Пж

Обществознание
Поведение пассажиров в общественных местах. Пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не кричать, не бегать, не прыгать, не ругаться, не спорить. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разложите, пожалуйста, на множители x^4-12*x^3+36*x^2-32*x=0
Ответить
Математика
Реши 1809+124*340 что сначала + или *
Ответить
Биология
1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?......
Ответить
География
Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два материка, две части света, два полуострова, два государства
Ответить
История
Почему надо защищать отечество? Приведите 3 примера из Российской истории защиты отечества (подробно)
Ответить