ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИЕ С ЗАДАНИЕМ!!!!!!Цель – выбрать правильные советы путешественни??ам и записать. Man muss seine Schuhe mit dem Handtuch putzen. Man muss richtige Reiseziel wahlen. Man muss die Mireisende beachten. Man muss...
Немецкий язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИЕ С ЗАДАНИЕМ!!!!!!Цель – выбрать правильные советы путешественни??ам и записать. Man muss seine Schuhe mit dem Handtuch putzen. Man muss richtige Reiseziel wahlen. Man muss die Mireisende beachten. Man muss hoflich sein. Man muss immer ruhig sprechen. Man muss sich freuen, alles zu sehen. Man muss nur das Notwendigste mitnehmen. Das Gepack muss nicht zu gross sein. Und das Wichtigste: Man muss die Fahrkarten im voraus bestellen. Man muss seinen Koffer in die Ecke werfen. Man darf schweren Schuhe im Museum tragen. Man muss laut schreien.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вы должны очистить свои ботинки с полотенцем(перевод 1предложения) 2) Вы должны исправить выборы назначения. 3) Нужно отметить Mireisende 4) Вы должны быть вежливы. 5) Нужно всегда говорить спокойно. Вы должны быть счастливы видеть все. Стоит только взять самое необходимое. Багаж не должен быть слишком большим. И самое главное: вы должны заранее заказать билет. Нужно бросить свой чемодан в углу. Нужно носить тяжелые ботинки в музее. Вы должны кричать.
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