ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИЕ С ЗАДАНИЕМ!!!!!!Цель – выбрать правильные советы путешественни??ам и записать. Man muss seine Schuhe mit dem Handtuch putzen. Man muss richtige Reiseziel wahlen. Man muss die Mireisende beachten. Man muss...

Гость: Гость:

1) Вы должны очистить свои ботинки с полотенцем(перевод 1предложения) 2) Вы должны исправить выборы назначения. 3) Нужно отметить Mireisende 4) Вы должны быть вежливы. 5) Нужно всегда говорить спокойно. Вы должны быть счастливы видеть все. Стоит только взять самое необходимое. Багаж не должен быть слишком большим. И самое главное: вы должны заранее заказать билет. Нужно бросить свой чемодан в углу. Нужно носить тяжелые ботинки в музее. Вы должны кричать.