Правое полушарие мозга отвечает 1.за работу спинного мозга 2.полностью за работ?? всего тела 3.за левую половину туловища 4.за правую половину туловища

Биология
Правое полушарие мозга отвечает 1.за работу спинного мозга 2.полностью за работ?? всего тела 3.за левую половину туловища 4.за правую половину туловища
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За левую половину туловища
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