Правое полушарие мозга отвечает 1.за работу спинного мозга 2.полностью за работ?? всего тела 3.за левую половину туловища 4.за правую половину туловища
Биология
Правое полушарие мозга отвечает 1.за работу спинного мозга 2.полностью за работ?? всего тела 3.за левую половину туловища 4.за правую половину туловища
Ответ(ы):
Гость:
За левую половину туловища
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