Предложите меры направленные на уменьшение загрязнения атмосферы

География
Предложите меры направленные на уменьшение загрязнения атмосферы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно использовать электромобили вместо бензиновых машин и не сжигать мусор.
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