Предложите меры направленные на уменьшение загрязнения атмосферы
География
Предложите меры направленные на уменьшение загрязнения атмосферы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно использовать электромобили вместо бензиновых машин и не сжигать мусор.
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