Признаки связанные с присобленностью к полёты птиц
Биология
Признаки связанные с присобленностью к полёты птиц
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Гость:
Скелет тонкий, полый следовательно лёгкие кости не дают нагрузки. Быстрое пищеварение. Маховые перья. Воздушные мешки. Клюв и киль помогает разрезать воздух. Форма тела обтекаемая.
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