Пружину жорсткістю 5 кН/м стиснули на 2 см .Якою є потенціальна енергія цієї пружин??
Физика
Пружину жорсткістю 5 кН/м стиснули на 2 см .Якою є потенціальна енергія цієї пружин??
Ответ(ы):
Гость:
E = KΔx²/2 = (5×10³×4×10⁻⁴)/2 = 1 Дж Ответ: 1 Дж.
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