Путь современного письма адресату

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Путь современного письма адресату
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответила как поняла: Итак, сначала письмо опускают в поч­товый ящик, затем приходит почтальон и собирает письма изо всех ящиков квартала и относит их в центральное почтовое отде­ление. Гашение марок и штемпелевание происходит с помощью машины. Затем письма сортируются. Это очень кропотли­вая работа: нужно учитывать различные области, районы и города нашей страны и зарубежных стран. Почта, которую прихо­дится отправлять самолетом, упаковывает­ся в специальные мешки, их отвозят в аэропорт. Обычная почта отвозится на гру­зовиках на вокзалы. В поездах дальнего следования существуют специальные ваго­ны, и там почта сортируется согласно мес­ту назначения. Так упаковки с письмами передаются с вокзала на вокзал. К вокза­лам подъезжают грузовики и развозят письма по почтовым отделениям в зависи­мости от адресов, указанных на конвертах. Там письма сортируются в последний раз и разносятся почтальоном каждому конкрет­ному адресату. Отметь как лучший пожалуйста
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