Путь современного письма адресату
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Путь современного письма адресату
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответила как поняла: Итак, сначала письмо опускают в почтовый ящик, затем приходит почтальон и собирает письма изо всех ящиков квартала и относит их в центральное почтовое отделение. Гашение марок и штемпелевание происходит с помощью машины. Затем письма сортируются. Это очень кропотливая работа: нужно учитывать различные области, районы и города нашей страны и зарубежных стран. Почта, которую приходится отправлять самолетом, упаковывается в специальные мешки, их отвозят в аэропорт. Обычная почта отвозится на грузовиках на вокзалы. В поездах дальнего следования существуют специальные вагоны, и там почта сортируется согласно месту назначения. Так упаковки с письмами передаются с вокзала на вокзал. К вокзалам подъезжают грузовики и развозят письма по почтовым отделениям в зависимости от адресов, указанных на конвертах. Там письма сортируются в последний раз и разносятся почтальоном каждому конкретному адресату. Отметь как лучший пожалуйста
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