Зачем нужно Ядро в Клетке

Гость: Гость:

Функции ядра: 1. В ядре содержится основная наследственная информация, которая необходима для развития целого организма с разнообразием его признаков и свойств. 2. В нем происходит воспроизведение (редупликация) молекул ДНК, что дает возможность при мейозе двум дочерним клеткам получить одинаковый в качественном и количественном отношении генетический материал. 3. Ядро обеспечивает синтез на молекулах ДНК различных и-РНК, т-РНК, р-РНК.