Зачем нужно Ядро в Клетке

Биология
Зачем нужно Ядро в Клетке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функции ядра: 1. В ядре содержится основная наследственная информация, которая необходима для развития целого организма с разнообразием его признаков и свойств. 2. В нем происходит воспроизведение (редупликация) молекул ДНК, что дает возможность при мейозе двум дочерним клеткам получить одинаковый в качественном и количественном отношении генетический материал. 3. Ядро обеспечивает синтез на молекулах ДНК различных и-РНК, т-РНК, р-РНК.
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