Решите: 12т - 4ц 9кг + 8т 3ц 15кг
Математика
Решите: 12т - 4ц 9кг + 8т 3ц 15кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 т-4 ц 9 кг+8 т 3 ц 15 кг=12000 кг-409 кг+8315 кг=19906 кг=19 т 9 ц 6 кг 1 т=10 ц=1000 кг 1 ц=100 кг
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