Расстояние от дома до школы 3500м мальчик прошел за 35 мин а на обратном пути его скорость была на 15 м/мин больше.За какое время он дошел от школы до дома?заранее спасибо!!!

Математика

Расстояние от дома до школы 3500м мальчик прошел за 35 мин а на обратном пути его скорость была на 15 м/мин больше.За какое время он дошел от школы до дома?заранее спасибо!!!

Автор: Гость