Расстояние от дома до школы 3500м мальчик прошел за 35 мин а на обратном пути его скорость была на 15 м/мин больше.За какое время он дошел от школы до дома?заранее спасибо!!!
Математика
Расстояние от дома до школы 3500м мальчик прошел за 35 мин а на обратном пути его скорость была на 15 м/мин больше.За какое время он дошел от школы до дома?заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3500:35=100 (м/мин.) скорость мальчика 100+15=115 (м/мин) увеличенная скорость 3500:115=31 (мин.) Ответ: при увеличенной скорости мальчик пройдёт за 31 мин.
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