Разобрать 4 предложения синтексически ( в двух выделить глагол члены и два предложения разобрать полностью
Русский язык
Разобрать 4 предложения синтексически ( в двух выделить глагол члены и два предложения разобрать полностью
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Литература
Английский язык
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