Решить задачу;V(Бутена-2)=40 л НайтиV(воздуха)-?
Химия
Решить задачу;V(Бутена-2)=40 л НайтиV(воздуха)-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 л Х л С4Н8 + 6О2 = 4СО2 + 4Н2Оn = 1 моль n = 6 мольVm=22,4 л/моль Vm=22,4 л/мольV = 22,4 л V = 134,4 л40 л С4Н8 - Х л О222,4 л С4Н8 - 134,4 л О2V(O2) = 40 * 134,4 / 22,4 = 240 л
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