Решить задачу;V(Бутена-2)=40 л НайтиV(воздуха)-?

Химия
Решить задачу;V(Бутена-2)=40 л НайтиV(воздуха)-?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   40 л                     Х л   С4Н8         +        6О2      =       4СО2       +      4Н2Оn = 1 моль            n = 6 мольVm=22,4 л/моль   Vm=22,4 л/мольV = 22,4 л             V = 134,4 л40 л С4Н8   -   Х л О222,4 л С4Н8  -  134,4 л О2V(O2) = 40 * 134,4 / 22,4 = 240 л

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сравните 8 байт и 80 бит 6,4кб и 36705мбайт 1,9мбайт и 2,4 мбит 2,8мбайт и 0,4гбайт
Ответить
География
Условия образования циклона и антициклона?
Ответить
Русский язык
Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень кре...
Ответить
Другие предметы
В настоящее время на небе известно 88 созвездий. Могут ли учёные открыть 89-е созвез??ие?
Ответить
Английский язык
Составить меню завтраков на каждый день на английском языке
Ответить