Решите пожалуйста с 1-5 пожалуйста
Геометрия
Решите пожалуйста с 1-5 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решаю! Получится 6347, 845938795, 738973, 394934 и 2903. А если серьезно, то нам нужно фото
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