Себестоимость уменьшилась на 2%? Начальная себестоимость = 0,034. Как рассчитать ?
Экономика
Себестоимость уменьшилась на 2%? Начальная себестоимость = 0,034. Как рассчитать ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,034-100% x-98% x=98*0,034/100=0,03038-себестоимость после уменьшения на 2%
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