Сила тока в проводнике равна 0,18А при напряжении 5В. Какое количество теплоты выделиться в нем за время 20с? а) 9Дж б) 40Дж г)18Дж

Физика

Сила тока в проводнике равна 0,18А при напряжении 5В. Какое количество теплоты выделиться в нем за время 20с? а) 9Дж б) 40Дж г)18Дж

Автор: Гость