Сила тока в проводнике равна 0,18А при напряжении 5В. Какое количество теплоты выделиться в нем за время 20с? а) 9Дж б) 40Дж г)18Дж
Физика
Сила тока в проводнике равна 0,18А при напряжении 5В. Какое количество теплоты выделиться в нем за время 20с? а) 9Дж б) 40Дж г)18Дж
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Гость:
А как же вариант в) ? В любом случае, г - верный
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