Синтаксический разбор сказки пришли к нам из глубокой древности
Русский язык
Синтаксический разбор сказки пришли к нам из глубокой древности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки пришли к нам из глубокой древности. сказки это подлежащее подчеркивается одной чертой выражено существительным пришли это сказуемое подчеркивается двумя чертами выраженное глаголом к выделяем в треугольник нам это союз из из это предлог подчеркивается точка тире глубокой это подчеркивается волнистой линией выражено прилагательным в древности подчеркивается точка тире выраженное существительным
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обществознание
Написать эссе на тему:какие виды социального прогресса реформа или революция пре??почтительнее для общества ?
История
Помогите, даю 55 баллов. Арабскому войску удалось разгромить Аквитанию, и герцог Аквитанский Эд Великий поспешил за помощью в .....